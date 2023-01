Actualitzada 25/01/2023 a les 06:15

El Cicle de cinema de muntanya i de viatges comença avui amb una sessió sobre les grans rutes nord-americanes a càrrec de l’escriptora i fotògrafa especialitzada en viatges Kris Ubach. Ubach farà un recorregut fotogràfic per rutes com la US-66, al seu pas per Nou Mèxic i Arizona, o la Ruta dels Blues. La xerrada serà gratuïta i es farà a les nou de la nit a les Fontetes.