Un snowpark al centre d'Escaldes, novetat de l'Alpha Space

Actualitzada 23/01/2023 a les 14:40

La quarta edició de l'Alpha Space, el festival d'activitats alternatives d'Escaldes-Engordany, comptarà amb un snowpark al carrer del Veedors. L'esdeveniment tindrà lloc el 18 de febrer, de les 12 a les 22 hores, i tindrà com a escenari principal el Prat del Roure. El festival inclourà una competició d'snowboard, una de freeski i una d'snowskate. El comú informa que les inscripcions es poden formalitzar fins al 8 de febrer a través de la web del comú i estan limitades a 60 participants.El programa de l'Apha Space també inclou art urbà, amb murals i grafits, música -reggae, rap i tecno, sempre en vinil i a través d'un sound system fer especialment per a l'ocasió-. A més, s'ha previst una oferta de restauració amb la xocolata desfeta i el vi calent com a novetat, a més de paradetes.