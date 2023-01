Més de 2.000 racions d'escudella repartides

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:18

Unes 2.000 racions d’escudella i uns encants recuperats i amb una bona recaptació (1.931,25 euros), a la plaça de Sant Miquel, van desafiar ahir la que probablement serà la setmana més gèlida de l’any. Els treballadors comunals, els col·laboradors, les padrines, i els membres de la comissió de festes, que s’han incorporat de nou a la comitiva d’escudellaires, van estar preparant la vianda típica de la setmana dels barbuts, l’escudella de Sant Antoni, des de diumenge a les quatre de la matinada, que després va repartir-se a tota la població.Després de la benedicció per part del mossèn, Laura Mas, cònsol major, va agrair “a tot-hom que ha treballat des de primera hora del matí, i fins i tot alguns des de la matinada, per no perdre aquesta tradició tan lligada als nostres orígens ramaders i de pagès”, i va afegir: “És una jornada de retrobada i de germanor que ni el fred gèlid d’aquesta setmana impedeix que any rere any segueixi aplegant els encampadans i encampadanes”.