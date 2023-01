Concurs internacional d'escultures de neu al Pas

Actualitzada 23/01/2023 a les 16:32

El Pas de la Casa tornarà a tenir aquest hivern el concurs d'escultures de neu amb participants internacionals després de dos anys de canvi de format per les restriccions de la pandèmia. El comú ha informat aquesta tarda que l'esdeveniment serà del 10 al 12 de febrer i la temàtica de les obres serà les grans dones de la història i les seves aportacions. Les inscripcions finalitzen demà passat 25 de gener.El concurs es va substituir l'any passat per una exhibició d'un pop gegant a càrrec de tres artistes del país, Ítziar Bàdenas, Arnau Orobitg i Emma Regada i aquest any torna el concurs per veure durant un cap de setmana el treball d'un màxim de 15 parelles d'artistes. La convocatòria és des del divendres 10 de febrer al diumenge 12 per esculpir obres monumentals al voltant de la plaça de l'Església.