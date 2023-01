Una oportunitat per al talent

El Sant Antoni music presenta un cartell amb figures consolidades, com Lluís Cartes i Beth Rodergas, i joves promeses del país, com Eugènia Correia i Helena Marsol.

No passa sovint que un músic que tot just comença la seva carrera tingui l’oportunitat de compartir cartell en un festival amb artistes consolidats. Amb la voluntat d’ajudar a impulsar el talent més prometedor, el Sant Antoni Music, que té lloc aquest cap de setmana, ha ofert aquest any a dues artistes joves del país, Eugènia Correia i Helena Marsol, “l’honor” de presentar les seves cançons en un concert a la Minjadora del Sinquede. “Fa moltíssima il·lusió que a 17 i 18 anys, com tenim nosaltres, puguis cantar en un festival amb músics amb tanta experiència”, va afirmar Marsol.



