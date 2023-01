Més de 3.000 racions d'escudella repartides a Encamp i el Pas

Actualitzada 22/01/2023 a les 17:48

Encamp ha recuperat la tradicional vianda de Sant Antoni amb la repartició de 2.000 racions d’escudella i uns Encants recuperats i amb bona recaptació, a la plaça de Sant Miquel d’Encamp, segons informa el comú encampadà en un comunicat.Els treballadors comunals, els col·laboradors, les padrines, i els membres de la comissió de festes, que s’han incorporat de nou a la comitiva d’escudellaires, han estat preparant la vianda típica de la setmana dels barbuts des de les 4 de la matinada, que després s’ha repartit a tota la població que s’ha apropat fins a la plaça. Després de la corresponent benedicció per part del mossèn, Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha agraït l'assistència de tothom.El comú ha recuperat aquest any el format tradicional de l’escudella, i fins i tot els Encants, que després de dos anys de pandèmia, han aconseguit una bona aportació per a Càritas Encamp, una de les entitats solidàries de laparròquia, en concret 1.931,25 euros, en una plaçaamb aquesta tradicional aportació de queviures recollida pels manadors, per a ser subhastats en benefici de la comunitat i que enguany han estat dirigits pel tècnic de museus i tradicions del comú, Robert Lizarte.En total, amb l’ajuda de tots els col·laboradors, el comú haurà repartit prop de 3.000 racions d’escudella, algunes d’elles aptes per a celíacs, entre Encamp i el Pas de la Casa, en aquesta edició 2023, segons informa la corporació.