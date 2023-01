Actualitzada 22/01/2023 a les 06:30

El comú de la capital ha convocat un concurs nacional per adjudicar, per lots, el subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de diverses estructures de decoració floral per a l’esdeveniment Andorra la Vella en Flor 2023. Les propostes es poden fer arribar al servei de tràmits de la corporació fins al 2 de març a les tres de la tarda.