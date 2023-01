Actualitzada 21/01/2023 a les 06:32

El comú d’Ordino dona per finalitzat el període de la campanya informativa per aplicar la normativa de l’ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. A partir de dilluns, els agents de Medi ambient i de Circulació exerciran el control del seu compliment a la via pública per comprovar el registre dels animals al RAC (Registre d’animals de companyia).