Arranca el festival Sant Antoni Music

Actualitzada 21/01/2023 a les 19:42

La cantautora Beth ha encapçalat la segona edició del Sant Antoni Music, el festival organitzat pel comú de la Massana que aquest any se celebrarà avui i demà. Lluny queda la participació en la segona edició del talent show Operación Triunfo i la participació al Festival d’Eurovisió. Amb quasi vint anys de carrera, presenta a la Massana Origen, un llarga durada publicat el 2021 després de set anys de silenci discogràfic i que inclou cançons pop en català, castellà i anglès.L’altra gran referència del festival és la també el cantautor Lluís Cartes que presenta el nou treball discogràfic, Poetes, que musica textos d’autors que van des de l’andorrà Arnau Orobitg fins a William Shakespeare, passant per Joan Salvat Papasseit, Fernando Pessoa, Charles Baudelaire o Gustavo Adolfo Becquer. Acompanyaran Cartes a l’escenari Oriol Vilella i Albert Freixas, repetint el trio amb què ja va presentar el disc a Lisboa en un concert organitzat per l’ambaixada d’Andorra a Portugal.El SAM alterna les propostes consolidades i els nous talents. Eugènia Correia i Helena Marsol, dues joves cantants i instrumentistes, que ofereixen un concert a dues veus en què alternaran els temes d’una i l’altra.