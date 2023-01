Control d'animals de companyia a Ordino

Actualitzada 20/01/2023 a les 11:39

El comú d’Ordino dona per finalitzat el període de la campanya informativa per aplicar la normativa de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia, segons informa l'ens comunal en un comunicat.Així, a partir de dilluns 23 de gener, els agents del Medi ambient i de Circulació exerciran el control del seu compliment a la via pública per comprovar el registre dels animals al RAC (Registre d’Animals de Companyia) i que s’ha realitzat el genotipatge. La corporació recorda que totes dues són infraccions tipificades que comportaran sancions de fins a 360 euros.Aquesta mesura arriba després de les campanyes que s'han fet des del comú per conscienciar la ciutadania de la normativa d’obligat compliment i la comunicació de les últimes modificacions a l’Ordinació, publicades al BOPA amb data 30 de juny de 2022. La comprovació per part del personal competent es farà als nuclis urbans i als camins rurals públics.En aquest sentit, el comú recorda que al novembre van posar a disposició de tots els propietaris, una ampolla reglamentària per netejar les miccions de la via pública, un dels nous punts que recull l’Ordinació i que els interessats en obtenir l’ampolla, de franc, poden passar a recollir-la a la Casa de la Muntanya.