Els abonats a la xarxa d'aigua potable pagaran el 2% més el 2023

La pujada és lineal i se situa per sota del percentatge d’increment de l’IPC, del 7,1% al tancament de l’any

Els abonats a la xarxa d’aigua potable d’Escaldes-Engordany paguen el 2% més pel servei des de l’1 de gener d’aquest any. Segons va confirmar ahir en declaracions al Diari Eduard López Mirmi, director general de Capesa, la societat encarregada del subministrament d’aigua potable a Escaldes-Engordany, “hem aprovat un increment lineal del 2%, un percentatge que se situa molt per sota de la inflació”. Cal recordar que l’índex de preus de consum (IPC) va situar-se al final del 2022 en el 7,1%, segons els càlculs del departament d’Estadística. L’augment, per tant, afecta tots els abonats, independentment del consum que registrin.



D’altra banda,