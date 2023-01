El nombre d'empreses registrades a la capital creix el 40% en 7 anys

Actualitzada 19/01/2023 a les 14:58

El nombre de comerços registrats a la parròquia d'Andorra la Vella ha crescut el 40% en set anys. En xifres absolutes, n'hi ha 1.100 més ara que l'1 de gener del 2016, ja que s'ha passat d'unes 3.000 a gairebé 4.300. Ho han anunciat avui al matí els cònsols de la capital, Conxita Marsol i David Astrié, en un esmorzar informatiu a casa comuna amb els mitjans de comunicació. Segons Marsol, aquestes xifres demostren que les empreses "tenen confiança" en el futur de la parròquia perquè saben que hi ha "seguretat jurídica". La cònsol major ha afirmat que el factor clau en el creixement econòmic d'Andorra la Vella ha estat la transformació urbanística i les activitats de dinamització comercial impulsats pel comú, centrats en bona part en el centre històric.En la reunió Marsol també ha assegurat que el Centre d'Atenció Primària de Ciutat de Valls començarà a donar servei aquest any. La construcció d'un CAP a aquest carrer donarà resposta a una demanda històrica dels veïns de la zona.D'altra banda, en la reunió la mandatària ha assegurat que al febrer es publicarà el plec de bases del concurs per a la construcció d'un bloc de pisos a preu assequible en una parcel·la propietat del comú situada a la zona del Cedre, a Santa Coloma. Com que està parcialment construït, Marsol ha apuntat que el projecte podria ser una realitat d'aquí a dos anys. L'edifici tindrà set plantes, una quarantena de pisos i una cinquantena de places d'aparcament per als veïns. Properament, també es publicarà el concurs per a la concessió del projecte de pisos a preu assequible de Ciutat de Valls. La voluntat del comú és adjudicar la gestió del projecte a una empresa per un període de 60 anys, però Marsol no descarta que l'assumeixi la corporació si no hi ha ofertes.