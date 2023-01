Actualitzada 18/01/2023 a les 09:55

El comú d'Ordino ofereix set llocs de treball que ha fet públic al BOPA d'aquest dijous. Concretament, per acord de la Junta de Consell de Quart de data del 5 de Novembre del 2022, s’inicia un procediment selectiu d’ingrés per la cobertura d’una plaça del lloc de treball d’administratiu per al Departament de secretaria, en qualitat d’administrativa/tiu. En aquest cas, les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud acompanyada dels documents que es demanen abans de les 17 hores del 16 de febrer.També es convoca, mitjançant concurs de mobilitat, la cobertura d’una plaça del lloc de treball d’operari de manteniment i serveis públics, en qualitat de funcionari. En aquest cas, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins a les 16 hores del 25 de gener.Així mateix, per acord de la Junta de Govern del 9 de gener de 2023, es convoca un procés selectiu per la cobertura del lloc de treball d’operari de manteniment i serveis especialista en xarxa d’aigües, adscrit al Departament de Manteniment i Serveis, en qualitat de treballador públic interí. En aquest cas, les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar la següent documentació al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà abans de les 16 hores del dia 1 de febrer de 2023.Per altra banda, mitjançant concurs de mobilitat, s'ha convocat la cobertura del lloc de treball d’adjunt al Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, en qualitat de funcionari. Així, les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà del comú d’Ordino acompanyada dels documents que es relacionen abans de les 16 hores del 25 de gener de 2023.Així mateix, per acord de la Junta de Govern del 9 de gener de 2023, es vol procedir a la cobertura de tres places del lloc de treball de tècnic de pedra seca, en qualitat de treballador públic interí. En aquest cas, les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d’Ordino acompanyada dels documents que es demanen abans de les 16 hores de l’1 de febrer de 2023.