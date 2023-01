Les obres del pàrquing de l'Església alteren la circulació a la part alta

Els treballs, que comencen dilluns, impliquen canvis de sentit a l’avinguda Carlemany, a la de les Escoles i al carrer Santa Anna

La construcció de l’aparcament soterrat de l’Església arrenca dilluns. Uns treballs que duraran 16 mesos i que implicaran el tancament de l’actual pàrquing horitzontal i un seguit de canvis circulatoris a la zona que ahir va detallar la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili. El sentit del trànsit canviarà a l’avinguda Carlemany entre l’avinguda de les Escoles i Copríncep De Gaulle, que serà de baixada i no de pujada i, a més, tindrà un sol carril. L’altre es destinarà per a places d’aparcament per pal·liar en part la pèrdua de les 43 places de l’actual aparcament de l’Església. També