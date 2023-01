Tornen les escudellades

Actualitzada 17/01/2023 a les 17:51

La Massana, Andorra la Vella, Escaldes i el Pas de la Casa han recuperat les escudelles aquest dimarts després de dos anys sense celebracions populars per la pandèmia amb el repartiment de milers de racions de l'apat tradicional. La Massana ha celebrat el dia de Sant Antoni, el patró de la parròquia, amb la recuperació de l'escudellada popular que ha tingut "rècord de participació" amb la distribució de 1.600 racions elaborades per la Confraria de Sant Antoni que superen les servides en anys que la festa havia caigut en cap de setmana, segons ha informat el comú. La celebració ha anat acompanyada de l'acte d'agermanament amb el municipi català de Vidreres amb la descoberta d'una escultura de Toni Cruz a la plaça de les Fontetes "com a homenatge als escudellaires de les dues poblacions". La cònsol major, Olga Molné, ha afirmat que "Vidreres i la Massana compartim els mateixos valors i treballem per fomentar les tradicions. Amb aquest agermanament, podrem establir una relació continuada per intercanviar punts de vista i organitzar trobades que ens enriqueixin a nivell cultural i també social".Andorra la Vella ha celebrat el tradicional apat amb el repartiment de les 3.000 racions que havia preparat la confraria d'escudellaires en la desena de fogaines que han estat bullint des de les cinc de la matinada a la plaça Guillemó. La cònsol major, Conxita Marsol, i la confraria han destacat la gran participació i Marsol ha assenyalat que "fa goig veure la quantitat de gent que ha vingut a la plaça, ha estat un gran èxit".L’Associació d’Amics del Pont dels Escalls ha organitzat de nou l’escudella de Sant Antoni a la plaça dels Dos Valires de la parròquia escaldenca. Aquest any no hi haurà un plat creat especialment per a l’ocasió. El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a l'escudellada escaldenca que ha aplegat centenars de persones per gaudir de l'apat.Al Pas de la Casa s'han repartit 700 racions a la plaça de l'Església entre els residents del poble i els visitants. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que es tracta d'una "festa arrelada" i ha agraït la feina dels treballadors del comú i de totes les persones que preparen l'escudella. Diumenge serà el torn d'Encamp, amb escudellada i Encants a la plaça de Sant Miquel a partir de les 13 hores.