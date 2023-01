Gili “no té previst” anar a les generals

Actualitzada 17/01/2023 a les 14:32

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, "no té previst" formar part de les eleccions generals. Gili ha assegurat que indirectament sí que hi ha hagut algún sondeig, si bé "de forma directe no".

En aquest sentit, la cònsol major d’Escaldes ha reconegut que no té encara decidit si vol repetir al comú. En relació a l’escudella, Gili ha celebrat que s’hagi pogut dur a terme amb normalitat després de dos anys on la pandèmia va condicionar la festivitat.