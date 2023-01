Actualitzada 17/01/2023 a les 06:20

L’Associació d’Amics del Pont dels Escalls organitza l’escudella de Sant Antoni, segons informa el comú en un comunicat. L’esdeveniment tindrà lloc avui a les 13 hores a la plaça dels Dos Valires de la parròquia escaldenca. Aquest any no hi haurà un plat creat especialment per a l’ocasió.