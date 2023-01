Comença la segona edició del Gran Premi Lauredià

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:18

La parròquia acollirà des d’avui fins dissabte la segona edició del Gran Premi Lauredià. Durant gairebé una setmana la sala de plens de l’edifici històric del comú es transformarà en un auditori per acollir el concurs internacional per a intèrprets de música clàssica menors de 35 anys. L’any passat l’esdeveniment va tenir lloc al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, actualment en obres arran de l’incendi del mes de novembre. En el certamen participaran 30 músics de 16 nacionalitats. Des d’avui fins divendres se celebraran les semifinals. Tothom hi podrà assistir, ja que seran a porta oberta. La final tindrà lloc dissabte.Aquest any hi haurà quatre premis en metàl·lic i una petita gira de concerts en concursos de música clàssica de reconegut prestigi d’arreu d’Europa per als guanyadors. Al concurs van inscriure’s una vuitantena de participants, dels quals van ser seleccionats 30.