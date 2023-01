Canvis de circulació a partir de dilluns per les obres del pàrquing de l'església

Actualitzada 17/01/2023 a les 15:47

Les obres del nou pàrquing vertical de l'església a Escaldes arrenquen dilluns que ve i tenen una durada prevista de 16 mesos. Els treballs tindran la conseqüència ja sabuda del tancament de l'actual pàrquing horitzontal (que té 43 places) però també implicarà un seguit de canvis circulatoris que duraran, almenys, el que durin les obres. El tram de l'avinguda Carlemany entre el carrer de les Escoles i Copríncep de Gaulle serà de baixada (en direcció Andorra la Vella) i passarà a tenir un únic carril. L'altre es destinarà a aparcament per pal·liar el tancament del pàrquing actual i per donar servei als veïns i comerços de la zona, tal i com ha explicat la cònsol major, Rosa Gili. La previsió és que hi hagi una quinzena de places.També canviarà de sentit el carrer Santa Anna, que serà de pujada, i el de les Escoles en el tram des de Carlemany fins a la plaça de les Pubilles, de manera que la circumval·lació al voltant de la zona de l'església de Sant Pere Màrtir es farà en sentit invers. Gili va indicar que els canvis s'han validat amb Mobilitat i que arrencaran dilluns després de l'entrada als centres educatius perquè tinguin un impacte menor el dia que s'inicien.