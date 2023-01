Permís per a treballadores del comú víctimes de violència de gènere

Actualitzada 16/01/2023 a les 11:07

DIRECTAMENT A RECURSOS HUMANS

El procediment general per sol·licitar un permís estableix, segons l’article 8 del reglament de la funció pública, que la demanda s’haurà d’adreçar al cap o responsable del departament. Si es tracta d’un permís per violència de gènere o violència domèstica, la sol·licitud s’ha d’adreçar a Recursos Humans. L’article 8 també diu que els permisos no retribuïts s’han de sol·licitar com a mínim amb tres mesos d’antelació, regla que no s’aplica en els casos de violència de gènere o domèstica.

El reglament de la funció pública del comú d’Escaldes-Engordany, aprovat recentment en sessió de consell, preveu un permís per absentar-se de la feina per al personal de la corporació que ha estat víctima de violència de gènere o violència domèstica. Aquest permís fins ara no existia, van confirmar al Diari fonts comunals.El comú ha decidit d’incloure’l, van puntualitzar aquestes mateixes fonts, perquè considera que episodis de violència com aquests poden afectar físicament i, sobretot, psicològicament les persones i perquè està convençut que l’obligació de l’administració comunal és oferir un tracte respectuós i ajudar les víctimes de violència de gènere o violència domèstica.Concretament, el permís, previst en l’article 28 del reglament, estableix que els treballadors del comú “que es vegin obligats a abandonar temporalment les seves funcions com a conseqüència de ser víctimes de violència de gènere o violència domèstica, ho podran fer sempre que aquesta circumstància sigui acreditada degudament, per un període màxim de tres mesos”.L’article també indica que el termini, que “computa a efectes de vacances, d’antiguitat i de la paga extraordinària”, podrà ser ampliat si així ho decideix “l’autoritat judicial competent”. Fonts del comú van puntualitzar que el permís no és retribuït, aspecte que l’article 28 del reglament no detalla ni desenvolupa.El procediment previst en la normativa perquè una víctima de violència de gènere o violència domèstica pugui accedir a un permís per absentar-se de la feina també està regulat en el reglament. El text indica que el treballador “haurà de notificar en el termini de tres dies naturals al Departament de Recursos Humans, directament o per persona mandatada, la seva absència a la feina a causa de ser víctima de violència de gènere o domèstica, acreditant aquesta circumstància mitjançant la denúncia interposada davant l’autoritat competent i l’informe facultatiu corresponent, o a través d’un informe del Servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència de gènere o del Servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència domèstica”.Fonts de la corporació escaldenca van remarcar que el protocol d’actuació del comú davant d’aquesta mena de casos s’ha dissenyat amb l’objectiu de garantir i respectar el dret de la víctima que el procés de sol·licitud del permís sigui sempre secret. La voluntat de l’administració, van assenyalar, és ser reactius i proactius, i poder actuar ràpidament en aquestes situacions. És per això que el permís s’entrega automàticament si la persona disposa d’un justificant en el qual constin els fets.El comú d’Escaldes-Engordany no disposava fins ara d’una normativa que regulés aspectes de funcionament intern, com ara els permisos retribuïts i els no retribuïts. De la mateixa manera, el text elaborat pel comú també preveu, entre altres qüestions, en quins casos pot sol·licitar-se el teletreball.