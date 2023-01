Escaldes celebra demà l'escudella de Sant Antoni

Actualitzada 16/01/2023 a les 13:17

L'Associació d’Amics del Pont dels Escalls organitza demà 17 de gener l’escudella de Sant Antoni, segons informa el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. Així, l'esdeveniment tindrà lloc a les 13 hores a la plaça dels Dos Valires de la parròquia escaldenca.Aquest any, per problemes amb el subministrament no hi haurà un plat creat especialment per a l’ocasió. Tot i així, l’Associació d’Amics del Pont dels Escalls posarà a la venda a un preu mòdic plats d’edicions anteriors, segons assenyala la corporació.