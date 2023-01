Actualitzada 15/01/2023 a les 06:33

El grup de música Vibrand, formada per Virginia Yañez, Marc Milan i Dante Falótico, interpretarà avui, a les 17.30 hores, un concert a l’Sport Hotel Village, a la parròquia de Canillo. El grup interpretarà clàssics de la música amb temes d’artistes com ara Sting, The Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin o Bruno Mars, entre d’altres.