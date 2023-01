Cairat demana “més mesures de control” de l'accés rodat a la natura

Actualitzada 15/01/2023 a les 10:55

LA RABASSA, UNA ZONA "FRÀGIL"

Cairat defensa que un dels punts de l’entorn natural de la parròquia que s’hauria de protegir “especialment” és el bosc de la Rabassa, “des de la Peguera fins al mirador del riu Runer”. El conseller assenyala que es tracta d’una zona obaga “amb un alt nivell de biodiversitat” on es desenvolupa l’activitat turística i, per consegüent, “més fràgil”. En aquest sentit, argumenta: “Soc partidari de regular, no de prohibir. L’activitat en l’entorn natural s’ha de desenvolupar sempre en la justa mesura”.

El conseller de grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Cerni Cairat defensa que calen “més mesures de control” per evitar les infraccions en l’accés rodat a l’entorn natural de la parròquia. “Hi ha una ordenació que ho regula. Els banders hi fan controls, que s’ha enxampat gent infringint la nortiva i que el comú ha obert expedients sancionadors. No sabem exactament quin percentatge d’infraccions acaba en sanció, però sí que ens consta que el comú rep moltes queixes per la presència de vehicles motoritzats a l’entorn natural de la parròquia”, assegura Cairat.El representant de Desperta Laurèdia afirma que la majoria d’aquestes queixes fan referència a presumptes infraccions de la normativa comunal d’accés rodat al medi natural comeses al camp de Claror. Cairat explica que en aquesta zona hi ha un problema de massificació de vehciles motoritzats, sobretot en els mesos en què fa més bon temps i no hi ha neu als camins. “Sabem que es fan crides a les xarxes socials per fer sortides amb vehicle motoritzat al Camp de Claror i que hi van grups organitzats”, recorda el mandatari lauredià.Abans de final d’any es va aprovar-se en sessió de consell de comú i amb els vots a favor dels grups de la majoria i de la minoria una nova taxa per regular l’accés amb vehicle motoritzat a les zones de camp de Claror, camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres. La taxa estableix un preu de de 25 euros per persona i dia per accedir amb un vehicle de motor a la pista forestal que travessa aquests espais. La mesura té com a objectius reduir-hi el trànsit de vehicles i recuperar una part dels costos que genera per reinvertir la recaptació en el manteniment dels camins. Cairat celebra la proposta, però recorda que només és “un primer pas”.L’assignatura pendent, afirma el conseller, “no només per a Sant Julià, sinó també per al conjunt del país” és desenvolupar plans de gestió “ambiciosos” amb propostes concretes per preservar l’entorn natural. “No té sentit, per exemple, que es faci una gestió diferenciada de la vall del Madriu-Perafita-Claror, que té la consideració d’espai protegit, i del camp de Claror, que no la té. Cal recordar que el camp de Claror, situat a 2.600 metres sobre el nivell del mar, és una de les poques estepes d’alta muntanya del Pinireu. “És un indret únic, amb una visió de 360 graus”, assenyala.Cairat apunta, finalment, que cal reforçar la cooperació amb els territoris fronterers per desenvolupar polítiques de gestió, protecció i conservació de l’entorn natural.