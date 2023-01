Un 30% de les 138 queixes per soroll al Pas s'han sancionat

Actualitzada 13/01/2023 a les 10:03

La taula d’oci nocturn del Pas de la Casa, en la qual intervenen el comú, el Govern, la policia i agents socials i econòmics del poble, va celebrar ahir la reunió anual de balanç. En un comunicat de premsa, el comú va destacar la reducció de queixes i dels incompliments dels locals en matèria de sorolls. En aquest sentit, el director adjunt de la policia, Bruno Lasne, va informar que s’havien fet 138 intervencions per soroll i que un 30% van acabar en sanció. Lasne va celebrar el bon funcionament de les patrulles mixtes entre policia i agents de circulació i, sobre qüestions d’ordre públic, va indicar que el nombre de detencions per baralles ha disminuït el darrer any, sent només set les detencions efectuades el 2022.De la seva banda, el comú va repassar accions com ara la dotzena de càmeres de videovigilància que s’han instal·lat per al control de l’incivisme a la via pública.