Actualitzada 13/01/2023 a les 11:03

Naturland serà autosuficient en consum d’energia aquest mateix any. Ho serà gràcies a un conveni signat ahir al matí entre Camprabassa, la societat que gestiona l’ecoparc lauredià, i la Mútua Elèctrica. L’acord preveu la construcció d’una planta fotovoltaica als aparcaments de les dues cotes de Naturland. Concretament, s’instal·laran quatre marquesines cobertes amb plaques solars a l’aparcament de la cota 1.600 i tres més al de la cota 2.000.Amb aquest projecte, Sant Julià de Lòria fa un nou pas endavant en el seu objectiu d’esdevenir una parròquia referent en sostenibilitat i en inversió en producció d’energia renovable. La planta serà operativa al juny. “Per a Naturland és un repte continuar treballant en l’eficiència elèctrica. Gràcies a aquest projecte l’ecoparc serà autosuficient en consum elèctric”, va celebrar el president de Camprabassa i cònsol major lauredià, Josep Majoral.L’obra suposarà una inversió d’1,5 milions d’euros, que assumirà íntegrament la Mútua Elèctrica. La planta quedarà integrada per 693 mòduls fotovoltaics, d’una superfície total de 1.800 metres quadrats, a la cota 1.600, i per 640 mòduls (1.650 metres quadrats) a la cota 2.000. Els primers tindran una potència nominal de 350 kW i generaran uns 540.000 kWh/any, l’equivalent al consum de 110 llars. Els segons tindran una potència nominal de 320 kW i produiran una 560.000 kWh/any, xifra que equival al consum de 120 llars.Les marquesines disposaran de dotze punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquests aparells estaran equipats amb sensors que permetran registrar automàticament les places d’aparcament ocupades i disponibles, així com d’un sistema de barreres de pagament.El conveni estableix que la Mútua Elèctrica assumirà els treballs necessaris per a la instal·lació de les marquesines, el centre de transformació, la línia de transport i el punt de connexió. L’elèctrica també s’encarregarà del manteniment de la instal·lació, així com de qualsevol altra despesa associada a l’explotació del parc fotovoltaic. L’acord indica que la titularitat de les estructures de coberta dels aparcaments i dels carregadors per a vehicles elèctrics serà de Camprabassa, mentre que la del parc fotovoltaic serà de la Mútua Elèctrica.El conveni entre les dues societats té una durada de 25 anys, que podran prorrogar-se fins a 42. És a dir, fins al final del període de concessió dels terrenys de la Rabassa a Naturland, segons va detallar en roda de premsa el president de la Mútua Elèctrica, Joan Albert Farré.A part d’assumir la totalitat de la inversió necessària per posar en funcionament el parc fotovoltaic, la Mútua Elèctrica satisfarà a Camprabassa una compensació econòmica suplementària per l’import de 50.000 euros en concepte de cessió dels dos aparcaments per a la instal·lació dels equipaments. Farré va puntualitzar que aquesta quantitat no es pagarà en forma de diners, sinó en espècie. Concretament, la Mútua Elèctrica finançarà els treballs de manteniment i millora de la planta o les noves instal·lacions energètiques que s’hi hagin de posar en marxa, sempre que la inversió no sigui superior a l’import màxim de 50.000 euros anuals. El cònsol major lauredià va afirmar que la voluntat del comú és “continuar treballant” per impulsar el desenvolupament de projectes d’eficiència energètica i sostenibilitat a la parròquia. En aquest sentit, va remarcar que la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Naturland és “un projecte que va en aquesta direcció”.Tota l’energia elèctrica que Naturland consumeix es produirà gràcies a les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran als aparcaments.Les marquesines disposaran de 12 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics equipats amb sensors per registrar les places ocupades i les lliures.La Mútua Elèctrica compensarà Camprabassa amb 50.000 euros en espècie en concepte de cessió dels dos aparcaments per instal·lar-hi el parc.