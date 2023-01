El comú inaugura la nova casa pairal, un espai més versàtil

Actualitzada 13/01/2023 a les 12:05

Ja ha obert les portes la nova casa pairal, després de quatre mesos de reformes. La cònsol, Olga Molné, va assegurar que “el projecte s’ha fet pensant em les necessitats i gustos de la gent gran, que ara disposarà d’espais diferenciats i acollidors per a les diferents activitats”. Molné va remarcar que s’han tingut en compte les opinions dels padrins i també dels tècnics del departament de Gent Gran. L’equip comunal i la gent gran de la Massana van estar acompanyats ahir pel Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. El també bisbe d’Urgell va remarcar la importància de tenir cura dels padrins i de disposar d’espais com la casa pairal, “un lloc de trobada i d’ajuda mútua per compartir i sumar”.La nova casa pairal és molt més versàtil i s’adapta a diferents usos. Hi ha un espai per fer activitats, equipat amb una cuina, que es pot separar a través d’uns plafons corredissos. També hi ha una zona per mirar la televisió, un espai de tertúlia i una zona per fer jocs de taula. Quan se celebri una festa, l’espai es pot convertir en una gran sala diàfana.