Tallers de reutilització del tèxtil

Actualitzada 16/11/2022 a les 13:06

El comú d'Escaldes-Engordany i el departament de Medi Ambient ha organitzat activitats relacionades amb la reutilització del tèxtil sota el lema "Moda circular i sostenible: generar residus és antiquat!" amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, les activitats tindran lloc del 21 al 25 de novembre i entre les propostes la corporació destaca el taller de Furoshiki, l’art d’embolicar objectes amb roba.En aquest sentit, durant l'activitat s'ensenyaran diverses tècniques per embolicar objectes reutilitzant trossos de roba, a més de personalitzar els retalls amb diferents mètodes que permetrà als participants embolicar els seus regals de Nadal de manera sostenible i original. El Furoshiki és una tècnica que s’utilitzava al Japó en els banys tradicionals (onsen) com a mètode per traslladar les pertinences mitjançant trossos de roba quadrats que embolicaven l’objecte.A més, el comú recorda que organitza un taller de reutilització de texans per a les escoles adreçat a les classes de tercer de tots els sistemes educatius de la parròquia. Així, els alumnes prepararan uns mitjons de Nadal que es podran endur a casa i un calendari d'advent amb trossos de texans.Alhora s'ha programat un taller de fabricació de bossetes fetes amb texans adreçat a la gent gran, una activitat que es porta a terme amb la col·laboració del departament de Gent gran del comú escaldenc a la Llar de jubilats (ubicada provisionalment al Prat de les Oques). En aquest taller, que es farà el 23 de novembre, cada participant tindrà l’oportunitat de confeccionar-se una bosseta feta amb texà que cosiran amb una tècnica tradicional de costura japonesa, segons recorda la corporació.