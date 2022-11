Actualitzada 16/11/2022 a les 15:54

El Coprícep episcopal, Joan-Enric Vives, celebrarà demà a les 12 hores la missa per la festivitat dels patrons de la Massana, Sant Iscle i Santa Victòria, en el marc de la visita pastoral que està fent aquest mes a la parròquia, segons ha informat el comú. Vives serà rebut abans per les cònsols Olga Molné i Eva Sansa i farà farà una visita a les dependències comunals on es trobarà amb tots els membres de la corporació.