Govern destina 75.000 euros a la concentració mototurística

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:54

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va presentar ahir una nova concentració mototurística, que s’anomenarà Marmotes, tindrà lloc al Pas de la Casa i el Govern hi destinarà 75.000 euros. La presentació la va fer conjuntament amb la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el conseller de Turisme i Reactivació econòmica d’Encamp, Nino Marot, i el director del Circuit del Pas de la Casa, Àlex Bercianos.Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca tant en el pla estratègic del turisme de compres impulsat pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa, com en el pla de dinamització econòmica de la parròquia encampadana. En aquesta línia, Gallardo va explicar que, després de realitzar diverses reunions i presentacions amb el sector comercial de la població, es van identificar les botigues de complements i equipament per a la moto com un dels sectors a potenciar, i per això “va sorgir la idea d’organitzar un esdeveniment vinculat al món de la moto, una concentració mototurística, que pot aportar tant impacte econòmic com mediàtic”.La primera edició tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de setembre, i el Govern destaca que l’objectiu del ministre Gallardo és aconseguir una xifra de participants significativa que n’asseguri l’èxit, i comptar amb el suport d’algun organitzador que tingui experiència en aquest camp.L’esdeveniment l’organitzarà Esponsorama, l’empresa que gestiona el Circuit Andorra Pas de la Casa, i la venda d’entrades la gestionarà Pingüinos. Així mateix, aquesta primera Marmotes s’obrirà a 2.500 inscripcions, el Govern hi farà una aportació de 75.000 euros i el comú, de 50.000 euros.