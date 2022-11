Documental sobre les dones de la Massana

Actualitzada 15/11/2022 a les 13:18

El departament d’Igualtat i Participació Ciutadana del comú de la Massana ha organitzat una sessió, oberta a tothom el dimarts 22 de novembre a les 20 hores al Teatre de les Fontetes, per reflexionar al voltant de la situació de les dones, a partir de les visions de vuit dones de la parròquia, segons informa l'ens comunal en un comunicat. A l'audiovisual aquestes dones -del món de la política, la cultura i la societat- exposen la seva percepció sobre les dificultats que tenen per ser dones, tant des del punt de vista personal com professional.La corporació destaca que a més del documental, s'obrirà també una taula rodona amb quatre dones sobre l’escenari: la ministra Judith Pallarès, la veterinària Jael Pozo, la pintora Ona Saumell i l’emprenedora Lara De Miguel. La intenció és obrir un debat participatiu sobre la situació de la dona, amb la complicitat del públic.