Audiovisual sobre els trenta anys de l'aula de teatre de la capital

La peça ha estat dirigida per Hector Mas i Alfons Casal

Actualitzada 15/11/2022 a les 14:11

L’Aula de teatre d’Andorra la Vella culminarà el proper dilluns, 21 de novembre, els actes de celebració dels 30 anys de vida amb la presentació del documental "A jugar! 30 anys de l’Aula de Teatre", una obra que recull les vivències i les experiències que s’han viscut al centre formatiu d’arts escèniques al llarg de la seva història, segons informa l'ens comunal de la capital en un comunicat. Així, la peça dirigida per Hector Mas i Alfons Casal, exalumnes del centre, mostra els testimonis d'una vintena de membres i exmembres de l'Aula com Pere Tomás, primer director del centre; Raquel López, actual responsable de l’Aula; Roger Casamajor, Núria Montes, Emma Regada, Joan Hernández, Xavier Fernández o Irina Roble, qui han esdevingut actors professionals.La corporació destaca que l'audiovisual és fruit de més de mig any de treball, durant el qual qual els directors han fet un ampli recull dels muntatges i entrevistes vivencials que s'han dut a terme.L'estrena del documental tindrà lloc al Teatre comunal a les 20.30 hores i comptarà amb la presència dels protagonistes i directors, a més de l’equip docent i persones vinculades al món de les arts escèniques del país.