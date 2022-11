Taller per fer productes naturals

Actualitzada 14/11/2022 a les 13:23

El departament d'Acció Social del comú d’Escaldes-Engordanyproposa el taller "Casa sana: com fer els teus productes naturals" donat que aquests cada vegada van guanyant més popularitat i per fomentar la cura i el respecte al medi ambient, segons informa l'ens comunal en un comunicat.Així, el taller que tindrà lloc el dimarts 22 de novembre a les 20 hores, a l'Espai Jovent, i les inscripcions ja estan obertes, està inclòs al programa Empodera’t i s'hi aprendrà a elaborar articles per a la llar a partir de productes naturals de la mà de Cyrille Ferrandis.La corporació assenyala que les participants només necessitaran 10 ingredients bàsics, dels quals probablement sis ja es tenen a casa. Així, el taller té una part teòrica i una part pràctica en la qual s’elaborarà un sabó per a roba, pastilles per al rentavaixella i un netejador multiús. Es facilitarà tot el material necessari i només caldrà portar un pot de vidre (tipus pot de melmelada) i una ampolla de vidre d’1,5 litres. El preu de l'activitat és de cinc euros i les places són limitades.