Sant Julià vol restablir el servei de circulació i l'aparcament el més aviat possible

Actualitzada 14/11/2022 a les 15:57

El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha asseverat aquest matí que la voluntat del comú és restablir el servei de circulació com més aviat millor així com obrir l'aparcament per als usuaris habituals.Ambdues zones es van veure afectades per l'aigua derivada del servei d'extinció del centre de congressos, que la setmana passada va patir un incendi. A més, Majoral, que ha reconegut que encara no hi ha una valoració econòmica dels desperfectes, ha apuntat que per ara s'està "preparant l'entorn" per poder iniciar els treballs. Durant aquesta setmana també es tancaran els nous espais on es recol·locaran les activitats com l'escola d'art.