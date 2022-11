Mortés defensa que la llei no permet donar les dades censals

La minoria les havia demanat per la reunió de poble sobre Grifols

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va asseverar ahir que la llei no permet fer entrega a la minoria de les targetes físiques censals. El líder parroquial va apuntar ahir que “no era la voluntat del comú no entregar les targetes físiques censals” sinó que després de fer la consulta al departament jurídic, així com a l’Associació de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), que també va apuntar que la legislació vigent no permet fer entrega de la informació del cens electoral fora del termini de campanya electoral.



“No és que el comú hagi pensat no entregar-les, sinó que el tema