El Poblet de Nadal s'apagarà a les deu de la nit

Els carrers d’Andorra la Vella s’il·luminaran amb motiu de les festes de Nadal del 25 de novembre al 31 de desembre, aquest any, molt marcats per l’estalvi energètic. “Som conscients de la crisi energètica en què ens trobem”, ha assegurat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la roda de premsa de presentació del Poblet de Nadal. És per això que el comú ha impulsat diverses mesures per reduir-ne el consum.

Per un costat, l’enllumenat de Nadal se centralitzarà als eixos comercials, al Poblet de Nadal i al centre històric d’Andorra la Vella. Per l’altre, es reduirà el calendari i l’horari de tota la il·luminació. Mentre que abans es mantenia fins a principis de febrer, ara es mantindrà fins a finals de desembre. Així mateix, s’apagarà cada dia a les 24 h de la nit, menys el del Poblet de Nadal, que s’apagarà a les 22 h. Amb tot, la cònsol major espera que l’estalvi energètic sigui del 50% respecte al d’altres anys.

"L’època de Nadal és un gran esdeveniment de promoció turística i comercial, i també per a la gent del país", ha afirmat Marsol. Així doncs, Andorra la Vella mantindrà els elements característics de la festivitat com el Poblet de Nadal, l’Oficina de Correus màgica o la pista de patinatge, que aquest any se situarà a la Plaça del Poble.