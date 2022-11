Una segona vida

La novena edició del Vide Dressing va tornar ahir a omplir la sala de la Capseta, així com la plaça de les Fontetes, d’intrigats que intentaven trobar alguna cosa per arreplegar entre aquelles peces de roba que d’altres ja no volen. “Hem vingut a primera hora perquè així aprofitem el dia; veurem si hi ha alguna cosa que ens emportem cap a casa”, assegurava ahir la Cristina, una jove massanenca que entrava al mercat a primera hora del matí.



De fet, a les onze del matí

–moment en el qual es van obrir les portes del mercat– ja hi havia un degoteig