La Mostra Gastronòmica espera avui 370 comensals

Actualitzada 13/11/2022 a les 06:51

La mostra gastronòmica d’Andorra obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes. De fet, per a aquesta edició es van posar a la venda un total de 370 entrades, que ja fa dies que es van esgotar. La Mostra celebra el 30è aniversari amb la participació dels col·laboradors i el format habitual, on el públic podrà degustar les diferents propostes d’una vintena de restauradors del país, pastissers i distribuïdors de vins i licors. Enguany, la sostenibilitat és un dels criteris que donen un valor afegit a l’esdeveniment, pel fet que hi ha compromís de tots els productors i amb la generació zero de residus.