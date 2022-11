El comú utilitzarà quatre espais de ciutadans de la parròquia que s’han ofert per col·laborar després de l’incendi

El comú de Sant Julià de Lòria comença a concretar on es recol·locaran les associacions i les activitats que es realitzaven habitualment al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que aquesta setmana va patir un incendi. Així, la corporació aprofitarà quatre locals privats que ciutadans han cedit al comú per donar cabuda als usuaris afectats. En aquest sentit, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, va asseverar ahir que “no hem parat de rebre oferiments de la ciutadania; és un degoteig constant de trucades de persones que ofereixen locals o espais per acollir les associacions afectades”. Tanmateix,