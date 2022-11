Espectacle 'Suite Rebufa' al teatre de la capital

Actualitzada 11/11/2022 a les 11:40

El teatre comunal d'Andorra la Vella acull el dimarts 15 de novembre a les 20.30 hores l'espectacle 'Suite Rebufa', a càrrec dels artistes David Sanz, Jonaina Salvador i Emma Regada. El muntatge parteix del text original 'Suite bufa' ideat per Joan Brossa, sent una reinterpretació del text original on s’han afegit i adaptat noves músiques, accions dramàtiques i teatrals, conservant l’esperit del text. El preu de l'entrada funcionarà pel mètode de taquilla inversa.