La Mútua Elèctrica reobre demà l'oficina afectada pel foc

La Mútua Elèctrica obrirà demà amb normalitat l'oficina situada en els baixos del Centre Cultural i de Congressos Lauredià que ahir va resultar afectada per l'incendi. Les dependències situades al costat del despatx de policia i del del servei de circulació de Sant Julià va ser la més danyada per l'aigua que es va filtrar durant les tasques per sufocar les flames que van destrossar el vestíbul i la primera planta de l'equipament cultural.El director tècnic de la companyia laurediana, Joan Carles Grau, ha explicat al Diari que des d'ahir s'han estat fent tasques de neteja per recuperar l'operativitat de l'oficina que ahir tenia "un palm d'aigua" perquè fins a les deu del matí va estar queien l'aigua que es va filtrar dels sistemes per apagar les flames, com mostren les imatge del vídeo adjunt. I ha detallat que a les seves dependències han patit danys als servidors, al sistema informàtic i al mobiliari.Grau ha relatat que li van avisar de l'incendi poc després de les quatre de la matinada i que va anar d'immediat a l'oficina per desconnectar tots els sistemes informàtics per evitar que patissin danys i van estar treballant fins a les set de la tarda per minimitzar els efectes del foc. El personal de la companyia va haver de trencar part del sostre per facilitar l'evacuació de l'aigua acumulada.El director tècnic de la Mútua ha destacat que han comprovat l'estat de la instal·lació elèctrica a l'interior del Centre Cultural i han pogut verificar que el quadre general, l'estació transformadora i el grup electrògen "estan bé" i no estan afectats perquè no hi va arribar l'aigua. El que ara s'ha de revisar és l'estat de cada subquadre dins de les instal·lacions per restablir el subministre que és una tasca que correspon a les empreses designades per rehabilitar el centre.