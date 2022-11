Comencen els treballs de neteja al Centre Cultural Lauredià

Actualitzada 10/11/2022 a les 12:43

Els treballs de neteja per refer el Centre Cultural i de Congressos Lauredià dels danys de l'incendi d'ahir a la matinada han començat aquest matí. Els operaris estan treient a l'exteriors de les instal·lacions tot el mobiliari afectat pel foc i s'han instal·lat contenidors per dipositar el material destrossat per les flames. Els treballadors estan treient cadires i taules de totes les sales fins on no va arribar el foc que estan brutes però no danyades.El cònsol lauredià, Josep Majoral, va destacar ahir que l'objectiu és que les instal·lacions tornin a estar operatives al març o l'abril del 2023. El comú treballa per recol·locar les activitats que es feien al Centre Cultural on està l'Escola d'Art laurediana, entre d'altres serveis, on assisteixen desenes d'infants.L'activitat a la Universitat que ahir es va suspendre per l'afectació del fum s'ha recuperat avui de manera presencial en l'edifici situat a la plaça de la Germandat, al costat del centre que va patir el foc.