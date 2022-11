Actualitzada 09/11/2022 a les 06:47

Veïns d’Anyós van fer públiques ahir diverses queixes a les xarxes per l’excés de velocitat de vehicles que travessen el poble. En un vídeo, una de les ciutadanes mostra com alguns cotxes circulaven ahir al matí a una velocitat superior als 30 per hora limitats en aquest tram, caracteritzat per ser força estret. Les queixes també se centren en “la inacció” del comú.