Protecció Civil elabora un pla pel risc d'allaus a Arinsal

Actualitzada 09/11/2022 a les 14:35

El departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències ha redactat un pla de confinament i evacuació de les zones de les Fonts i Percanela, situades a Arinsal i afectades per risc d'allaus, segons es publica avui al BOPA. En situacions de risc molt alt, és a dir, aquelles en què s'esperen allaus de grans dimensions que puguin arribar a la carretera, colgar i destruir edificis i parts del bosc i modificar el paisatge, el pla estableix que es tallarà el trànsit des de l'apartament Sant Andreu. A més, s'evacuaran els veïns de Prats Sobirans, els xalets Solsona i Carbonera dels Tossals, l'edifici Velvet, els apartaments Amadeu i els hotels Cresta i Patagonia.El 8 de febrer de l’any 1996 pels volts de dos quarts de vuit del vespre es va produir un dels episodis d’allaus més grans d’Europa en zona habitada. L’allau de les Fonts és la que va tenir una afectació més gran, i va causar nombroses destrosses i desperfectes a la zona d’arribada. La zona de sortida de l’allau va englobar gairebé la totalitat de la coma de les Fonts, punt en el qual va deixar un tall en el mantell nival d’entre 1,2 i gairebé 2 metres d'alçada, i va mobilitzar un volum extraordinari de neu. Es calcula que es van desprendre al voltant d’1.800.000 metres cúbics de neu, que van arribar a velocitats de més de 300 quilòmetres per hora i pressions de més de 600 quilopascals. La catàstrofe no va causar cap víctima mortal perquè els més de 300 veïns van ser evacuats a temps, però va deixar la zona sepultada amb un gruix de neu, troncs i branques de més de sis metres d’alçària i va causar nombrosos danys materials als edificis, les infraestructures de pistes i tots els vehicles que en aquell moment estaven estacionats a la zona.El 26 de febrer del 2015, arran dels tirs preventius que es van efectuar a la zona de les Fonts, es va desencadenar una allau de neu humida que va arribar fins a la carretera d’accés als edificis de Prats Sobirans, sense cap afectació.