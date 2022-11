Els tiquets per assistir a la Mostra gastronòmica s'han esgotat

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:47

Les 370 entrades per assistir el diumenge vinent a la trentena edició de la Mostra gastronòmica d’Ordino s’han esgotat, segons va informar ahir el comú d’Ordino. La corporació va celebrar que “les expectatives s’han complert” i va destacar que els assistents han preferit adquirir els tiquets en la venda anticipada, que tenia un descompte de cinc euros sobre els 40 de la tarifa del dia de la mostra.Tanmateix, la corporació va apuntar que les inscripcions per als tallers i degustacions gratuïtes del gastrolab del saló Ordino Gourmet avancen a bon ritme. Les places per al tast de formatges de pastor amb Arnau Quingles, de formatges L’Oliva, i el tast de vins d’altura, amb el sommelier Ramon Cabiscol, ja s’han esgotat. Els tallers començaran divendres vinent amb una classe magistral sobre la tòfona amb Clara Busom a les 16.30 hores i a les 18 hores serà el torn del forner Jordi Morea, de l’Espícula.