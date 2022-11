El comú busca espai per al centre de transferència o l'abocador de terra

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:51

El comú d’Ordino també assegura que busca terreny per a un centre de transferència de terra o bé un abocador per als residus de la construcció. Se suma així als de Canillo, Andorra la Vella i Encamp (aquests darrers el destinarien a les obres de la parròquia), que també asseguren estar buscant una ubicació per resoldre la problemàtica de la construcció provocada pel tancament de Beixalís i que l’altre gran abocador, el Maià, tancarà quan les condicions meteorològiques ja no permetin l’accés ni l’abocament. No obstant això, la corporació afirma que no tindran una alternativa encara aquest hivern.L’Associació de Contractistes d’Obres, l’Acoda, alerta des del febrer –quan la Massana va anunciar que clausuraria Beixalís a la tardor– de l’aturada d’obres en procés d’excavació a conseqüència de la falta de dipòsits. Recentment ha tornat a llançar l’avís, reclamant una solució a les administracions. Ara per ara, però, no hi hauria cap opció que substitueixi Beixalís, que ja està oficialment clausurat, tot i que s’ha deixat un espai que serà exclusiu per a obres públiques de la parròquia. La patronal de la construcció ha demanat participar en la reunió de cònsols d’aquest mes per abordar el problema amb els líders comunals.La majoria de comuns asseguren estar buscant una alternativa, almenys una de temporal que serveixi per deixar les terres els mesos que el Maià no està operatiu. Escaldes s’ha autodescartat perquè addueix que no té terreny disponible, mentre que la Massana ha defensat l’esforç fet els últims anys condicionant dos abocadors. Sant Julià, al seu torn, treballa en l’ampliació del seu abocador. El sector de la construcció reclama que la millor opció serien tres dipòsits distribuïts al territori per minimitzar també l’impacte del pas de camions en la mobilitat.