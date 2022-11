Actualitzada 08/11/2022 a les 12:47

El comú de la Massana procedirà a la renumeració d'alguns edificis del quart d'Arinsal per tal d'ajustar la numeració a les dades cadastrals. En nota de premsa, l'ens apunta que s'han detectat algunes diferències entre les plaques actualment existents en alguns immobles i les que consten al Cadastre. A més, s'aprofitarà per numerar els edificis que fins ara no disposaven de placa amb el corresponent número. Els treballs es faran en les properes setmanes.