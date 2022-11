Queixes per l'"excés de velocitat" de vehicles que creuen Anyós

Actualitzada 08/11/2022 a les 20:26

Veïns d'Anyós han fet públiques diverses queixes a les xarxes socials per "l'excés de velocitat" de vehicles que travessen el poble. En un vídeo publicat a Twitter, una de les ciutadanes mostra com alguns cotxes circulaven ahir al matí a una velocitat superior als 30 km/h limitats en aquest tram, caracteritzat per ser força estret. Les queixes també se centren en "la inacció" del comú de la Massana i de Govern per "solucionar els problemes de trànsit d'Anyós" i en la "perillositat" de creuar el passeig de vianants, per exemple a l'hora de portar els infants a l'escola pel "perill que suposa".