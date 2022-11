Més activitats d'oci alternatiu a l'Encamp Nit

Actualitzada 08/11/2022 a les 20:09

L'onzena edició de l'Encamp Nit torna a la parròquia amb la incorporació de més activitats d'oci alternatiu per a joves, segons ha informat el comú avui en roda de premsa. L'esdeveniment es recupera després d'haver estat tres anys aturat per la pandèmia i se celebrarà el dissabte 19 de novembre, de les 20 hores fins a les 2 de la matinada del diumenge, al complex esportiu i sociocultural d'Encamp. La iniciativa està dirigida a joves de 12 a 20 anys.Algunes de les novetats en aquesta 11a edició és la introducció de jocs de rol, una competició de globus i més disciplines esportives, com el voleibol. En aquest sentit, enguany es doblaran el nombre d'activitats respecte a edicions anteriors, amb tornejos, tallers i activitats de l'àmbit lúdic, cultural, esportiu i tecnològic. El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, descriu l'Encamp Nit com un "punt de trobada juvenil on volem que tots vinguin a passar-ho bé, conèixer-se i a compartir una nit diferent".L'entrada a l'Encamp Nit serà gratuïta i en acabar l'esdeveniment hi haurà servei de bus nocturn gratuït fins al Pas de la Casa, a més del servei de bus nocturn que hi ha habitualment fins a la resta de parròquies.