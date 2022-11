Encamp posa a la venda les entrades de l'obra de Joan Pera

Actualitzada 08/11/2022 a les 16:13

El comú d'Encamp ha posat a la venda les entrades per assistir a la representació de 'Master Xof', l'obra que porta Joan Pera el 26 de novembre al cicle de teatre de tardor. Les entrades es poden adquirir al web del comú per un preu de 12 euros.L'actor català és el protagonista i autor de la representació que es farà a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex d'Encamp. Es tracta d'una comèdia culinària per a gurmets que trasllada els espectadors a un restaurant ple de clients on el cap de cuina s'assabenta que la família vol tancar l'establiment per jubilar-lo.