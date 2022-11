El comú tornarà a cobrar el cànon a Pal Arinsal a partir del 2031

Des del 2013, en què la compensació es va suspendre, la corporació ha deixat de guanyar 500.000 euros anuals

El comú de la Massana tornarà a cobrar el cànon a Pal Arinsal el 2031. La compensació que percebrà la corporació d’aquí a nou anys per l’ús de terreny comunal serà del 4,48% sobre el total de la facturació per forfets venuts imputada a EMAP, la societat que explota les pistes de la parròquia. Ho va anunciar la cònsol major, Olga Molné, durant la sessió de consell de comú que va celebrar-se ahir a la tarda, on va aprovar-se la ratificació de la cessió i adscripció de drets i béns a EMAP, adaptant-los a la integració de la societat a